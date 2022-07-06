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ЭКОНОМИКА РБ
К 30-ЛЕТИЮ ОРГАНОВ ФИНРАССЛЕДОВАНИЙ БЕЛАРУСИ В ОБРАЩЕНИЕ ВЫПУСКАЕТСЯ КОНВЕРТ С ОРИГИНАЛЬНОЙ МАРКОЙ
10:47 07.07.2022
14 июля 2022 года Министерство связи и информатизации выпускает в обращение конверт с оригинальной маркой «30-летие органов финансовых расследований Беларуси».
Как сообщается на сайте РУП «Белпочта», дизайн конверта и спецштемпеля Светланы Цырулик.
Специальное памятное гашение будет проходить 3 августа на почтамте Минска.
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