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ЭКОНОМИКА РБ


К 30-ЛЕТИЮ ОРГАНОВ ФИНРАССЛЕДОВАНИЙ БЕЛАРУСИ В ОБРАЩЕНИЕ ВЫПУСКАЕТСЯ КОНВЕРТ С ОРИГИНАЛЬНОЙ МАРКОЙ


10:47 07.07.2022

14 июля 2022 года Министерство связи и информатизации выпускает в обращение конверт с оригинальной маркой «30-летие органов финансовых расследований Беларуси».

Как сообщается на сайте РУП «Белпочта», дизайн конверта и спецштемпеля Светланы Цырулик.

Специальное памятное гашение будет проходить 3 августа на почтамте Минска.
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