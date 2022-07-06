Международные резервные активы Беларуси на 1 июля 2022 года, по предварительным данным, составили $7506,2 млн (в эквиваленте).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, за июнь 2022 года золотовалютные резервы выросли на $96,6 млн, или на 1,3% после снижения в мае на $351,5 млн (на 4,5%).

Росту уровня золотовалютных резервов в июне в основном способствовала покупка Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", а также поступление иностранной валюты в бюджет.

При этом в июне правительством исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка $210 млн в эквиваленте. Кроме того, негативное влияние на показатель международных резервных активов оказала переоценка монетарного золота и специальных прав заимствования Международного валютного фонда.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2022 год, объем международных резервных активов на 1 января 2023 года должен составить не менее $7,0 млрд.