|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|07.07.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПОСЛЕ РЕМОНТА ВВЕДЕН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОРПУС СЕННЕНСКОЙ ЦРБ
09:36 07.07.2022
После ремонта введен в эксплуатацию центральный корпус Сенненской ЦРБ. Об этом сообщает Telegram-канал Витебского областного исполнительного комитета.
Согласно информации, после модернизации в учреждении здравоохранения появилось новое оборудование для эндоскопической службы, доукомплектовано реанимационное отделение. Преобразилось приемное отделение, тренажерами и средствами ранней реабилитации пациентов оснащен реабилитационный зал.
В поликлинике успешно реализуется проект Министерства здравоохранения «Заботливая поликлиника».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 07.07.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 06.07.2022
Курсы в банках
на 07.07.2022
Конвертация в банках
на 07.07.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте