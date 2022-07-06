ЭКОНОМИКА РБ

ПОСЛЕ РЕМОНТА ВВЕДЕН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОРПУС СЕННЕНСКОЙ ЦРБ

09:36 07.07.2022 После ремонта введен в эксплуатацию центральный корпус Сенненской ЦРБ. Об этом сообщает Telegram-канал Витебского областного исполнительного комитета. Согласно информации, после модернизации в учреждении здравоохранения появилось новое оборудование для эндоскопической службы, доукомплектовано реанимационное отделение. Преобразилось приемное отделение, тренажерами и средствами ранней реабилитации пациентов оснащен реабилитационный зал. В поликлинике успешно реализуется проект Министерства здравоохранения «Заботливая поликлиника».