Концерн «Беллегпром» опубликовал каталог коллекций школьной формы от белорусских предприятий.

В нем представлены не только одежда и обувь, но и комплекты для занятий спортом.

В каталоге можно ознакомиться с коллекциями одежды таких белорусских предприятий, как «Полесье», «Свiтанак», «Калiнка», «8 Марта», «Славянка», «Алеся», «Белкредо», Belwest, Shagovita и др.