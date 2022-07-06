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ЭКОНОМИКА РБ
ОПУБЛИКОВАН КАТАЛОГ КОЛЛЕКЦИЙ ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ ОТ БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
09:24 07.07.2022
Концерн «Беллегпром» опубликовал каталог коллекций школьной формы от белорусских предприятий.
В нем представлены не только одежда и обувь, но и комплекты для занятий спортом.
В каталоге можно ознакомиться с коллекциями одежды таких белорусских предприятий, как «Полесье», «Свiтанак», «Калiнка», «8 Марта», «Славянка», «Алеся», «Белкредо», Belwest, Shagovita и др.
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