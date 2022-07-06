Заместитель министра лесного хозяйства Владимир Креч предложил организовать торговлю пеллетами на заправочных станциях.

Он отметил, что приезжающие к нам по безвизовому режиму европейцы с удовольствием будут приобретать экономически выгодный для себя вид топлива.

Владимир Креч подчеркнул, что европейцы уже давно перешли на этот экологический вид топлива, просчитав еще и экономическую выгоду.

"В Беларуси по ряду причин потребление пеллет пока не слишком развито. Но за этим будущее. Сегодня использование пеллет выгоднее тех же дров, прежде всего с экономической точки зрения. А разовая инвестиция в котельное оборудование с лихвой окупится уже через несколько лет", - отметил замминистра.