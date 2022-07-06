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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНЛЕСХОЗЕ БЕЛАРУСИ ПРЕДЛАГАЮТ ОРГАНИЗОВАТЬ ТОРГОВЛЮ ПЕЛЛЕТАМИ НА ЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЯХ
18:16 06.07.2022
Заместитель министра лесного хозяйства Владимир Креч предложил организовать торговлю пеллетами на заправочных станциях.
Он отметил, что приезжающие к нам по безвизовому режиму европейцы с удовольствием будут приобретать экономически выгодный для себя вид топлива.
Владимир Креч подчеркнул, что европейцы уже давно перешли на этот экологический вид топлива, просчитав еще и экономическую выгоду.
"В Беларуси по ряду причин потребление пеллет пока не слишком развито. Но за этим будущее. Сегодня использование пеллет выгоднее тех же дров, прежде всего с экономической точки зрения. А разовая инвестиция в котельное оборудование с лихвой окупится уже через несколько лет", - отметил замминистра.
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