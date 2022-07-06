Комитетом госконтроля Могилевской области и областным УДФР в марте 2022 года в Белыничском лесхозе была выявлена недостача деловой древесины, топливной щепы и пиломатериалов.

Как сообщили ЭКОПРЕССС в Комитете госконтроля Беларуси, в лесхозе попытались скрыть пропажу продукции, оформив поддельные накладные на ее отгрузку, а также умышленно завысив нормы расхода сырья на производство пиломатериалов.

Однако подлог был вскрыт госконтролерами, а лесхозу предъявлен к возмещению вред на сумму 33 тыс. рублей.

Впоследствии в лесхозе отчитались о погашении ущерба виновными лицами.

Но, как выяснилось, часть ущерба (10,5 тыс. рублей) была погашена за счет выдачи премий работникам лесхоза, которые даже не были причастны к этим нарушениям. Потом премии собирались с этих людей и направлялись на погашение вреда.

За данные действия в отношении директора Белыничского лесхоза возбуждено уголовное дело (в дополнение к возбужденному ранее уголовному делу за недостачу продукции).