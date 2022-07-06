Правительство Беларуси возобновило запрет на вывоз из Беларуси пшеничной муки и гречки. Об этом сообщает Telegram-канал правительства со ссылкой на подписанное премьер-министром Романом Головченко постановление.

Согласно информации, запрет на вывоз из Беларуси муки из пшеницы мягкой и спельты, крупы грубого помола из гречихи, гречневого зерна обрушенного, готовых пищевых продуктов из гречки будет действовать три месяца и введен в целях защиты внутреннего рынка.