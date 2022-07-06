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ЭКОНОМИКА РБ
ЛЕСХОЗАМ БЕЛАРУСИ РЕКОМЕНДУЮТ РЕКЛАМИРОВАТЬ НОВЫЕ ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДКИ
15:17 06.07.2022
Лесхозам необходимо активнее рекламировать новые торговые площадки. Такую задачу сегодня во время рабочей поездки в Гродненскую область поставил заместитель министра лесного хозяйства Владимир Креч.
Как сообщает Telegram-канал Минлесхоза, сегодня он ознакомился с ассортиментом новой торговой площадки в Гродно (ул. Фестивальная, 16а). Здесь в продаже - товары, пользующиеся спросом у широких слоев населения: пиломатериалы, посадочный материал, дрова, декоративные предметы и др.
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