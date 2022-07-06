Гражданин Российской Федерации намеревался ввезти в Беларусь через пункт пропуска «Брест» пять спрятанных от таможенного контроля смартфонов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, следуя из Польши по «красному» коридору водитель легкового автомобиля Volkswagen подал пассажирскую таможенную декларацию, в которой указал сведения о перемещаемых товарах для личного пользования. Однако при таможенной проверке в конструктивной нише машины были обнаружены два смартфона Apple IPhone 13 Pro Max Graphite 128 GB и три смартфона Samsung Galaxy Z Fold 3 256 GB.

Незадекларированные смартфоны общей стоимостью более 25 тыс. рублей изъяты.

По данному факту Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 2 ст. 15.1 КоАП Республики Беларусь (перемещение товаров, подлежащих таможенному декларированию, через таможенную границу ЕАЭС с сокрытием от таможенного контроля с использованием способов, затрудняющих их обнаружение). Санкцией данной статьи предусмотрено наложение штрафа в размере до 30 базовых величин с возможной конфискацией сокрытых товаров.