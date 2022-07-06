|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.07.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БРЕСТСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ В БЕЛАРУСЬ ДОРОГОСТОЯЩИХ СМАРТФОНОВ
14:50 06.07.2022
Гражданин Российской Федерации намеревался ввезти в Беларусь через пункт пропуска «Брест» пять спрятанных от таможенного контроля смартфонов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, следуя из Польши по «красному» коридору водитель легкового автомобиля Volkswagen подал пассажирскую таможенную декларацию, в которой указал сведения о перемещаемых товарах для личного пользования. Однако при таможенной проверке в конструктивной нише машины были обнаружены два смартфона Apple IPhone 13 Pro Max Graphite 128 GB и три смартфона Samsung Galaxy Z Fold 3 256 GB.
Незадекларированные смартфоны общей стоимостью более 25 тыс. рублей изъяты.
По данному факту Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 2 ст. 15.1 КоАП Республики Беларусь (перемещение товаров, подлежащих таможенному декларированию, через таможенную границу ЕАЭС с сокрытием от таможенного контроля с использованием способов, затрудняющих их обнаружение). Санкцией данной статьи предусмотрено наложение штрафа в размере до 30 базовых величин с возможной конфискацией сокрытых товаров.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 06.07.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 06.07.2022
Курсы в банках
на 06.07.2022
Конвертация в банках
на 06.07.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте