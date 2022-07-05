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ЭКОНОМИКА РБ
МТС ЗАПУСТИЛ НОВЫЙ ТАРИФ СУПЕР JUNIOR
13:43 06.07.2022
МТС запустил новый тариф Супер Junior.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, тариф подходит для детей и подростков, чтобы юные пользователи мобильных гаджетов всегда были на связи с родителями. Это актуальное предложение с включенным трафиком, двойной защитой от переплат и бесплатными звонками на два любимых номера МТС.
В новый тариф Супер Junior, абонентская плата по которому составит 14,90 рубля в месяц, включено 5 ГБ трафика без ограничений скорости, а после расходования этого пакета — безлимит интернета на скорости до 256 Кбит/сек. Это, по сути, исключит возможность переплаты за перерасход интернет-трафика.
Кроме того, на тарифе Супер Junior ограничен заказ ряда информационно-развлекательных сервисов. Это еще одна возможность контролировать расходы на развлекательный контент.
В тариф включены 200 минут на звонки внутри сети, а номера родителей, если они являются абонентами МТС, можно внести как любимые, чтобы звонить маме и папе без ограничений.
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