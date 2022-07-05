ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
06.07.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


МТС ЗАПУСТИЛ НОВЫЙ ТАРИФ СУПЕР JUNIOR


13:43 06.07.2022

МТС запустил новый тариф Супер Junior.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, тариф подходит для детей и подростков, чтобы юные пользователи мобильных гаджетов всегда были на связи с родителями. Это актуальное предложение с включенным трафиком, двойной защитой от переплат и бесплатными звонками на два любимых номера МТС.

В новый тариф Супер Junior, абонентская плата по которому составит 14,90 рубля в месяц, включено 5 ГБ трафика без ограничений скорости, а после расходования этого пакета — безлимит интернета на скорости до 256 Кбит/сек. Это, по сути, исключит возможность переплаты за перерасход интернет-трафика.

Кроме того, на тарифе Супер Junior ограничен заказ ряда информационно-развлекательных сервисов. Это еще одна возможность контролировать расходы на развлекательный контент.

В тариф включены 200 минут на звонки внутри сети, а номера родителей, если они являются абонентами МТС, можно внести как любимые, чтобы звонить маме и папе без ограничений.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.07.2022
валюта курс
EUR 2.7439
USD 2.6654
RUB 4.6633
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.07.2022
валюта курс +/-
EUR 2.7439 +0.0132
USD 2.6654 +0.0427
RUB 4.6633 -0.0965
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8200 2.8450
USD 2.7030 2.7200
RUB 3.3000 4.0000
подробнее

Конвертация в банках
на 06.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0400 1.0500
EUR/RUB 67.0000 78.0000
USD/RUB 65.0000 72.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте