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ЭКОНОМИКА РБ
ОТКРЫЛСЯ МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДЕТСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО СТОМАТОЛОГИИ
13:15 06.07.2022
Открылся Минский городской детский клинический центр по стоматологии. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Минский городской детский клинический центр по стоматологии будет оказывать медпомощь по стоматологии терапевтической, хирургической, ортодонтической детям Центрального, Советского, Московского и Фрунзенского районов Минска. Это более 35 890 человек.
Оказание медпомощи детям Минска будет проводиться с привлечением сотрудников профильных кафедр. Здесь будет вестись прием по ряду нозологий. В том числе для пациентов, имеющих в анамнезе онкологические заболевания, врожденную патологию челюстно-лицевой области, пациентов с высокой активностью кариозного процесса, с тяжелыми соматическими заболеваниями с проявлениями в полости рта, детей с ограниченной способностью к передвижению.
Все кабинеты оборудованы медицинскими изделиями РУП «Медтехноцентр» Министерства здравоохранения. Специалисты белорусского предприятия разработали и ввели в эксплуатацию 16 первых стоматологических установок.
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