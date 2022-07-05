Открылся Минский городской детский клинический центр по стоматологии. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Минский городской детский клинический центр по стоматологии будет оказывать медпомощь по стоматологии терапевтической, хирургической, ортодонтической детям Центрального, Советского, Московского и Фрунзенского районов Минска. Это более 35 890 человек.

Оказание медпомощи детям Минска будет проводиться с привлечением сотрудников профильных кафедр. Здесь будет вестись прием по ряду нозологий. В том числе для пациентов, имеющих в анамнезе онкологические заболевания, врожденную патологию челюстно-лицевой области, пациентов с высокой активностью кариозного процесса, с тяжелыми соматическими заболеваниями с проявлениями в полости рта, детей с ограниченной способностью к передвижению.

Все кабинеты оборудованы медицинскими изделиями РУП «Медтехноцентр» Министерства здравоохранения. Специалисты белорусского предприятия разработали и ввели в эксплуатацию 16 первых стоматологических установок.