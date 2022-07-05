ЭКОНОМИКА РБ

ТЕХНИКА АМКОДОР ПРЕДСТАВЛЕНА НА ВЫСТАВКЕ «ИННОПРОМ-2022» В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

13:01 06.07.2022 ОАО «Амкодор» – управляющая компания холдинга» принимает участие в Международной промышленной выставке «Иннопром-2022», которая проходит 4-7 июля 2022 г в Екатеринбург (Российская Федерация). Как сообщили ЭКОПРЕЕСС в пресс-службе холдинга, на выставке представлены универсальный погрузчик с бортовым поворотом АМКОДОР 211, универсальный погрузчик с телескопической стрелой AMKODOR T400-70, экскаватор-погрузчик АМКОДОР 732, универсальный погрузчик АМКОДОР 342C4-07.