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ЭКОНОМИКА РБ
ТЕХНИКА АМКОДОР ПРЕДСТАВЛЕНА НА ВЫСТАВКЕ «ИННОПРОМ-2022» В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
13:01 06.07.2022
ОАО «Амкодор» – управляющая компания холдинга» принимает участие в Международной промышленной выставке «Иннопром-2022», которая проходит 4-7 июля 2022 г в Екатеринбург (Российская Федерация).
Как сообщили ЭКОПРЕЕСС в пресс-службе холдинга, на выставке представлены универсальный погрузчик с бортовым поворотом АМКОДОР 211, универсальный погрузчик с телескопической стрелой AMKODOR T400-70, экскаватор-погрузчик АМКОДОР 732, универсальный погрузчик АМКОДОР 342C4-07.
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