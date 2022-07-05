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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 1 МЛН ПАССАЖИРОВ ПЕРЕВЕЗЛА БЖД В СООБЩЕНИИ С РФ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ
11:59 06.07.2022
За январь-июнь 2022 года объем перевозок пассажиров Белорусской железной дорогой (БЖД) в сообщении с Российской Федерацией с учетом транзитных поездов составил 1 млн 100 тысяч пассажиров.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, это в 2,2 раза выше уровня перевозок за первые 6 месяцев 2021 года.
В том числе в прямом сообщении Беларусь-Россия-Беларусь перевезено более 1 миллиона 5 тысяч пассажиров, это в 2,4 раза выше аналогичного периода 2021 года.
При этом международные пассажирские перевозки между Беларусью и Российской Федерацией на 5% превысили уровень аналогичного периода допандемийного 2019 года.
В настоящее время в сообщении Беларусь-Россия курсирует 15 пар поездов международных линий, из которых 9 пар поездов формирования Белорусской железной дороги и 6 пар поездов – Российских железных дорог. В целом, между Республикой Беларусь и Российской Федерацией организовано регулярное пассажирское сообщение в направлении Москвы, Санкт-Петербурга, Анапы, Адлера, Калининграда, Мурманска, в том числе с организацией многогруппных поездов.
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