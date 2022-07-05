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ЭКОНОМИКА РБ
ЛЕТНЯЯ СТАЖИРОВКА СТУДЕНТОВ-ФИЗИКОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ «ИЗОВАК» СТАРТОВАЛА В БГУ
11:52 06.07.2022
Летняя стажировка студентов-физиков на предприятии «Изовак» стартовала в БГУ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, такой формат обучения выбран впервые с целью усиления практической подготовки специалистов и повышения заинтересованности студентов в научно-исследовательской и производственной деятельности.
Стажерами стали третьекурсники и четверокурсники специальности «физика» Совместного белорусско-китайского института БГУ–ДПУ, а также студенты СНИЛ «Тонкопленочные технологии» физического факультета и НТК «Изовак».
Стажеры под руководством сотрудников предприятия ежедневно проводят научно-исследовательскую работу по направлениям «Расчет оптических систем», «Освоение технологий напыления тонких пленок на современном оборудовании» и «Создание спектроделителей на их основе». Результаты обучения могут быть использованы при написании курсовых и дипломных работ.
Стажировка стартовала 4 июля и продлится до 29 июля.
Организатором программы выступил физический факультет БГУ.
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