ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
06.07.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЛЕТНЯЯ СТАЖИРОВКА СТУДЕНТОВ-ФИЗИКОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ «ИЗОВАК» СТАРТОВАЛА В БГУ


11:52 06.07.2022

Летняя стажировка студентов-физиков на предприятии «Изовак» стартовала в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, такой формат обучения выбран впервые с целью усиления практической подготовки специалистов и повышения заинтересованности студентов в научно-исследовательской и производственной деятельности.

Стажерами стали третьекурсники и четверокурсники специальности «физика» Совместного белорусско-китайского института БГУ–ДПУ, а также студенты СНИЛ «Тонкопленочные технологии» физического факультета и НТК «Изовак».

Стажеры под руководством сотрудников предприятия ежедневно проводят научно-исследовательскую работу по направлениям «Расчет оптических систем», «Освоение технологий напыления тонких пленок на современном оборудовании» и «Создание спектроделителей на их основе». Результаты обучения могут быть использованы при написании курсовых и дипломных работ.

Стажировка стартовала 4 июля и продлится до 29 июля.

Организатором программы выступил физический факультет БГУ.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.07.2022
валюта курс
EUR 2.7439
USD 2.6654
RUB 4.6633
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.07.2022
валюта курс +/-
EUR 2.7439 +0.0132
USD 2.6654 +0.0427
RUB 4.6633 -0.0965
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8200 2.8500
USD 2.7250 2.7500
RUB 3.8000 4.4400
подробнее

Конвертация в банках
на 06.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0350 1.0520
EUR/RUB 66.0000 75.0000
USD/RUB 63.5000 72.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте