Летняя стажировка студентов-физиков на предприятии «Изовак» стартовала в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, такой формат обучения выбран впервые с целью усиления практической подготовки специалистов и повышения заинтересованности студентов в научно-исследовательской и производственной деятельности.

Стажерами стали третьекурсники и четверокурсники специальности «физика» Совместного белорусско-китайского института БГУ–ДПУ, а также студенты СНИЛ «Тонкопленочные технологии» физического факультета и НТК «Изовак».

Стажеры под руководством сотрудников предприятия ежедневно проводят научно-исследовательскую работу по направлениям «Расчет оптических систем», «Освоение технологий напыления тонких пленок на современном оборудовании» и «Создание спектроделителей на их основе». Результаты обучения могут быть использованы при написании курсовых и дипломных работ.

Стажировка стартовала 4 июля и продлится до 29 июля.

Организатором программы выступил физический факультет БГУ.