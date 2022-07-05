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ЭКОНОМИКА РБ
ГЕНДИРЕКТОР ОАО "БЕЛРЕСУРСЫ" ПРОВЕДЕТ 6 ИЮЛЯ ПРЯМУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ
10:35 06.07.2022
Генеральный директор ОАО "Белресурсы" - управляющая компания холдинга "Белресурсы" Павел Семенюк
6 июля 2022 г. проведет прямую телефонную линию.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, звонки от граждан и юридических лиц будут приниматься с 14.00 до 20.00 часов по номеру телефона (+375-17) 221-00-81 (в Минске).
В соответствии с законодательством об обращениях граждан при обращении на прямую телефонную линию необходимо указывать фамилию, имя, отчество и данные о месте жительства и (или) работы (учебы).
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