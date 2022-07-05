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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУССКИЕ ЛЕСХОЗЫ НАЧАЛИ РЕАЛИЗАЦИЮ СВЕЖЕГО МЕДА
09:47 06.07.2022
Лесхозы Беларуси начали реализацию свежего меда. Об этом сообщает Telegram-канал Минлесхоза.
Согласно информации, приобрести его можно, обратившись в лесничества по месту жительства. Цены более чем демократичные. К примеру, в Вилейском опытном лесхозе за литр просят всего 17 рублей.
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