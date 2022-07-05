ЭКОНОМИКА РБ

БЕЛОРУССКИЕ ЛЕСХОЗЫ НАЧАЛИ РЕАЛИЗАЦИЮ СВЕЖЕГО МЕДА

09:47 06.07.2022 Лесхозы Беларуси начали реализацию свежего меда. Об этом сообщает Telegram-канал Минлесхоза. Согласно информации, приобрести его можно, обратившись в лесничества по месту жительства. Цены более чем демократичные. К примеру, в Вилейском опытном лесхозе за литр просят всего 17 рублей.