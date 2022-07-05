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ЭКОНОМИКА РБ
НОТАРИУСЫ 6 ИЮЛЯ БЕСПЛАТНО ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ ГРАЖДАН НА БАЗЕ ОДНОГО ИЗ БРЕСТСКИХ ПЦПИ
09:26 06.07.2022
6 июля в Бресте пройдет очередная акция по бесплатному консультированию граждан нотариусами.
Как сообщает Национальный правовой портал, прием граждан будет осуществляться с 10:00 до 12:00 на базе публичного центра правовой информации при филиале № 6 ГУК «Брестская центральная городская библиотека имени Пушкина» (ул. Жукова, 1).
Граждане смогут получить ответы на вопросы, входящие в компетенцию нотариуса, в числе которых: оформление наследственных прав; составление завещаний, брачных договоров; отчуждение недвижимости; совершение исполнительных надписей.
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