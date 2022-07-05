Объем сделок с пиломатериалами на внутреннем рынке Беларуси во II квартале 2022 года составил 166 тыс. куб. м, что в 4 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает Telegram-канал ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ), в стоимостном выражении продажи пилопродукции отечественным потребителям увеличились в 3 раза - до 62,9 млн BYN.

По итогам полугодия закупки продукции деревообработки для нужд внутреннего рынка выросли в натуральном выражении в 6 раз - до 357 тыс. куб. м, а в стоимостном в 5 раз - до 152 млн BYN.

По мнению аналитиков БУТБ, на динамику объемов реализации продукции деревообработки повлияли как внутренние, так и внешние факторы, что в комплексе сформировало благоприятные условия для дальнейшего развития этого сегмента биржевого товарного рынка.

В частности, значительно выросло число продавцов и покупателей на торгах - более чем в 4 раза относительно января-июня 2021 г. В качестве продавцов пилопродукции преимущественно выступали организации государственной формы собственности - около 65%. В структуре покупателей, напротив, преобладали частные коммерческие предприятия - около 80% от общего количества.

Наступление строительного сезона, во время которого всегда особенно высокий спрос на пиломатериалы, также способствует активизации участников торгов.

Ограничения на экспорт продукции деревообработки в страны Европы также способствовали: часть экспортных объемов пиломатериалов была переориентирована на внутренний рынок, что вполне ожидаемо отразилось на уровне цен. При этом наиболее востребованные пиломатериалы хвойных пород по итогам II квартала подешевели в среднем на 20%, в том числе обрезные 2-4 сортов - на 20-30% (до 179-309 BYN/куб. м), необрезные 2-3 сортов - на 10-20% (до 186-247 BYN/ куб. м).