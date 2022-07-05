«Зеленая гавань» наполняется инфраструктурой.

В комплексе открыли первые объекты — магазин мясных деликатесов и кофейню с авторскими напитками. Они заняли первые торговые объекты, продуманные застройщиком «А-100 Девелопмент» в едином стиле.

Магазин и кофейня заработали на бульваре Зеленой гавани рядом с гольф-академией и офисом продаж. Они стали первыми торговыми объектами, которые будут обслуживать жителей комплекса на постоянной основе.

Торговые павильоны представляют собой стильные домики с фасадами из дерева. К ним подведены коммуникации: свет, электричество, отопление и водопровод. От дождя покупатели могут спрятаться под козырек. Павильоны всесезонные: будут работать как летом, так и зимой.

Один из павильонов заняла кофейня 64.BEETHOVEN. В меню – разные виды кофе, чая и какао. Капучино и латте стоят от 4,3 рубля, а турецкий кофе сварят на углях за 5,2 рубля. Есть также лимонады, молочные коктейли и холодные напитки с кофе: эспрессо-тоник – 4,6 рубля, айс-латте – 4,8, а пина колада – 5,8.

По соседству открылся магазин «Галерея вкуса». В продаже куриные колбаски для гриля, сосиски, сардельки и закуски. Есть также утиные паштеты, рулеты и копчености. Тут же – сырая тушка утки и цыпленок корнишон. Представлена и веганская колбаса из растительного белка. Поставки в фирменный магазин идут напрямую из агрокомбината «Колос».

Кроме торговых павильонов, каждую субботу в «Зеленой гавани» с 10 до 13 часов будет работать мини-рынок, где у фермеров можно будет купить свежие фрукты, овощи, сыры, а также оливки и деликатесы от «Итальянской лавки».

«В этом проекте развитая инфраструктура имеет огромное значение. Неслучайно комплекс примыкает к гольф-полям чемпионского класса. Постепенно улицы приобретают готовый вид: введены в строй дома и квартиры почти для 300 семей, проложены дороги и тротуары, пришел каршеринг, онлайн-такси и доставки. Весной в «Зеленой гавани» открылся бьюти-коворкинг. Теперь же пришла очередь постоянно действующих торговых объектов. Чтобы ускорить этот процесс, мы построили павильоны в едином стиле. Они будут круглый год обслуживать жителей комплекса. И этот тот самый случай, когда каждого продавца можно знать в лицо», – отмечают в «А-100 Девелопмент».

По словам застройщика, это только начало. По мере развития комплекса будут появляться и крупные торговые объекты. В ближайшие годы в «Зеленой гавани» будут открываться встроенные коммерческие помещения на первых этажах жилых домов, паркингов, появится супермаркет.

Здесь будут и школы, детские сады, аптеки, фитнес-центр. Запроектирована и своя торговая улица с магазинами, ресторанами и кафе. Концепция комплекса предполагает сбалансированное соотношение жилой, коммерческой и социальной недвижимости.

Напомним, «Зеленая гавань» расположен в 3,5 км от кольцевой дороги рядом с гольф-полями чемпионского класса и заказником «Стиклево». Жилой комплекс площадью 220 га застраивается различными форматами домов в единой архитектурной стилистике: коттеджами, таунхаусами, лайнхаусами, ситихаусами и урбанхаусами. Застройка аккуратно вписана в природное окружение: дороги, бульвары и аллеи прокладываются прямо среди леса. Такая концепция — результат совместной работы английских, шведских и белорусских архитекторов. Основная идея комплекса – жизнь на природе рядом с лесом, но с городским комфортом и инфраструктурой.