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ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ 1000 СТРОИТЕЛЬНЫХ ДЕФЕКТОВ НА НОВЫХ ОБЪЕКТАХ ВЫЯВИЛИ ГОСКОНТРОЛЕРЫ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ


17:56 05.07.2022

В Могилевской области госконтролеры изучили 150 школ, больниц, жилых домов и других объектов, построенных за последние 3-5 лет.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, практически по каждому объекту уполномоченными службами не приняты надлежащие меры по устранению строительных дефектов, возникших в период гарантийных сроков их эксплуатации. В результате зафиксировано свыше 1000 недостатков, требующих устранения в ближайшее время.

Например, во введенном в эксплуатацию в ноябре 2021 года ФОКе в Могилеве выявлены трещины в стенах и стеклопакетах, дефекты гидроизоляции в душевых бассейна, креплений ограждений на лестничных клетках, неисправности в работе системы акустики и автоматической подпитки спортивного бассейна.

Аналогичные проблемы установлены и в жилом секторе – в КГК с претензиями к подрядчику обратились жильцы 108-ми квартирного жилого дома в Осиповичах. Дом введен в эксплуатацию в январе 2021 года, однако в нем были выявлены подтопления квартир и лоджий на верхних этажах, течи в местах швов наружных стеновых панелей, некачественно установленные двери в подъездах. После вмешательства областного комитета госконтроля многие обозначенные заявителями проблемы решены, полное устранение всех выявленных строительных дефектов и недостатков взято на контроль.

КГК Могилевской области потребовал принять меры и устранить дефекты на каждом изученном объекте.

Предложения по устранению недостатков направлены в Могилевский облисполком, гор- и райисполкомы, инспекцию госстройнадзора, а также заказчикам и подрядчикам. Реализация предложений взята на жесткий контроль.
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