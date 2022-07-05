7 июля 2022 г. состоится экспертный семинар на тему «Поворот в Азию»: сегодняшние реалии, насущные проблемы и образ будущего», организованный Белорусским институтом стратегических исследований и Национальным центром маркетинга.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, цель семинара – критический откровенный разбор на экспертном уровне реального положения дел, насущных проблем и образа будущего национального «поворота в Азию» с последующей выработкой практических рекомендаций.

В центре внимания экспертного семинара – актуальные аспекты и проблемы процесса диверсификации внешнеэкономических и иных связей Беларуси в азиатском регионе, в том числе с учетом фактора внешнего санкционного давления.

В мероприятии примут участие руководители Национального центра маркетинга, БИСИ, Агентства ВЭД, БелТПП, Администрации ИП «Великий камень», представители МИД, БУТБ и других организаций, а также руководители и дипломаты белорусских дипломатических представительств в ключевых странах Азии.