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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОЦЕСС ДИВЕРСИФИКАЦИИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ БЕЛАРУСИ В АЗИАТСКОМ РЕГИОНЕ ОБСУДЯТ НА СЕМИНАРЕ 7 ИЮЛЯ
17:39 05.07.2022
7 июля 2022 г. состоится экспертный семинар на тему «Поворот в Азию»: сегодняшние реалии, насущные проблемы и образ будущего», организованный Белорусским институтом стратегических исследований и Национальным центром маркетинга.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, цель семинара – критический откровенный разбор на экспертном уровне реального положения дел, насущных проблем и образа будущего национального «поворота в Азию» с последующей выработкой практических рекомендаций.
В центре внимания экспертного семинара – актуальные аспекты и проблемы процесса диверсификации внешнеэкономических и иных связей Беларуси в азиатском регионе, в том числе с учетом фактора внешнего санкционного давления.
В мероприятии примут участие руководители Национального центра маркетинга, БИСИ, Агентства ВЭД, БелТПП, Администрации ИП «Великий камень», представители МИД, БУТБ и других организаций, а также руководители и дипломаты белорусских дипломатических представительств в ключевых странах Азии.
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