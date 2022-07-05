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ЭКОНОМИКА РБ
КАМПАНИЯ ПО ОКАЗАНИЮ МАТПОМОЩИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ СТАРТОВАЛА В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ
17:28 05.07.2022
В Витебской области стартовала кампания по оказанию материальной помощи для подготовки детей к школе. Об этом сообщает Telegram-канал Витебского областного исполнительного комитета.
Согласно информации, выплата единовременной материальной помощи к учебному году предусмотрена для семей, воспитывающих троих и более детей, на каждого учащегося, обучающегося в учреждениях общего среднего и специального образования (на уровне общего среднего образования) в Беларуси.
Размер матпомощи составляет 30% бюджета прожиточного минимума, действующего на 1 августа календарного года.
Господдержку получат также малообеспеченные семьи, семьи с детьми-инвалидами либо родителями-инвалидами путем привлечения дополнительных средств (средства предприятий и организаций, спонсорская помощь, государственная адресная социальная помощь, материальная помощь из средств государственного социального страхования, средства благотворительных фондов и общественных организаций).
Дополнительную информацию можно получить в территориальных центрах социального обслуживания населения по месту жительства.
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