ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
05.07.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


КАМПАНИЯ ПО ОКАЗАНИЮ МАТПОМОЩИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ СТАРТОВАЛА В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ


17:28 05.07.2022

В Витебской области стартовала кампания по оказанию материальной помощи для подготовки детей к школе. Об этом сообщает Telegram-канал Витебского областного исполнительного комитета.

Согласно информации, выплата единовременной материальной помощи к учебному году предусмотрена для семей, воспитывающих троих и более детей, на каждого учащегося, обучающегося в учреждениях общего среднего и специального образования (на уровне общего среднего образования) в Беларуси.

Размер матпомощи составляет 30% бюджета прожиточного минимума, действующего на 1 августа календарного года.

Господдержку получат также малообеспеченные семьи, семьи с детьми-инвалидами либо родителями-инвалидами путем привлечения дополнительных средств (средства предприятий и организаций, спонсорская помощь, государственная адресная социальная помощь, материальная помощь из средств государственного социального страхования, средства благотворительных фондов и общественных организаций).

Дополнительную информацию можно получить в территориальных центрах социального обслуживания населения по месту жительства.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.07.2022
валюта курс
EUR 2.7307
USD 2.6227
RUB 4.7598
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.07.2022
валюта курс +/-
EUR 2.7439 +0.0132
USD 2.6654 +0.0427
RUB 4.6633 -0.0965
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7900 2.7970
USD 2.6700 2.6700
RUB 3.8000 4.5700
подробнее

Конвертация в банках
на 05.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0400 1.0600
EUR/RUB 61.0000 73.5000
USD/RUB 61.0000 69.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте