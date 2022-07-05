В Витебской области стартовала кампания по оказанию материальной помощи для подготовки детей к школе. Об этом сообщает Telegram-канал Витебского областного исполнительного комитета.

Согласно информации, выплата единовременной материальной помощи к учебному году предусмотрена для семей, воспитывающих троих и более детей, на каждого учащегося, обучающегося в учреждениях общего среднего и специального образования (на уровне общего среднего образования) в Беларуси.

Размер матпомощи составляет 30% бюджета прожиточного минимума, действующего на 1 августа календарного года.

Господдержку получат также малообеспеченные семьи, семьи с детьми-инвалидами либо родителями-инвалидами путем привлечения дополнительных средств (средства предприятий и организаций, спонсорская помощь, государственная адресная социальная помощь, материальная помощь из средств государственного социального страхования, средства благотворительных фондов и общественных организаций).

Дополнительную информацию можно получить в территориальных центрах социального обслуживания населения по месту жительства.