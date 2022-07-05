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ЭКОНОМИКА РБ
МИНЗДРАВ БЕЛАРУСИ И ПРОФСОЮЗ РАЗРАБОТАЛИ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗАРПЛАТЫ МЕДРАБОТНИКАМ
16:42 05.07.2022
Специалисты Министерства здравоохранения и Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения провели серию семинаров для всех экономических и бухгалтерских служб бюджетных организаций системы по вопросам повышения заработной платы работников.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, после проведения информационно-разъяснительной работы и с учетом поступивших от бюджетных организаций системы вопросов разработаны «Методические рекомендации по повышению заработной платы работникам здравоохранения за счет установления стимулирующих выплат с 1 июля 2022 года».
«Данные рекомендации предназначены для определения условий оплаты труда по должностям служащих медицинских, а также работников, занятых в здравоохранении, бюджетных организаций», - говорится в сообщении.
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