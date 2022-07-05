Специалисты Министерства здравоохранения и Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения провели серию семинаров для всех экономических и бухгалтерских служб бюджетных организаций системы по вопросам повышения заработной платы работников.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, после проведения информационно-разъяснительной работы и с учетом поступивших от бюджетных организаций системы вопросов разработаны «Методические рекомендации по повышению заработной платы работникам здравоохранения за счет установления стимулирующих выплат с 1 июля 2022 года».

«Данные рекомендации предназначены для определения условий оплаты труда по должностям служащих медицинских, а также работников, занятых в здравоохранении, бюджетных организаций», - говорится в сообщении.