Налоговыми органами Гомельской выявляются схемы минимизации налогов путем регистрации граждан, в том числе работников предприятия, в качестве индивидуальных предпринимателей и заключения с ними гражданско-правовых договоров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС по Гомельской области, граждане осуществляют функции, присущие трудовым отношениям: руководят предприятием, ведут бухучет, работают с клиентами, выполняют работы по различным специальностям, но фактически самостоятельную деятельность как ИП они не ведут.

Как правило, оплата услуг ИП необоснованно завышена, приобретение данных услуг не имеет для предприятия экономического смысла, а основной целью является неполная уплата налога на прибыль за счет необоснованного завышения затрат, обналичивание полученной прибыли, а также уклонение от уплаты подоходного налога и отчислений в ФСЗН с полученных физическими лицами доходов.

Инспекцией МНС по Мозырскому району в ходе камеральной проверки ООО «С» установлена подмена трудовых отношений гражданско-правовыми путем регистрации бывшего директора предприятия в качестве ИП и заключения с ним договора об оказании услуг по управлению предприятием. При этом зарплата директора составляла 450 рублей, а ежемесячное вознаграждение ИП – 7500 рублей, или в 17 раз выше. Предприятию предъявлено к уплате 22 тыс. рублей подоходного налога и 30 тыс. рублей налога на прибыль, данные суммы уплачены в бюджет в полном объеме.

В случаях выявления налоговыми органами в ходе проведения камерального контроля нарушений плательщикам направляются уведомления о корректировке налоговых обязательств и предоставляется возможность их добровольного исполнения посредством представления уточненных налоговых деклараций. Это позволяет субъектам предпринимательской деятельности избежать применения мер административной ответственности.

За шесть месяцев текущего года схема минимизации подоходного налога выявлена у 9 плательщиков. В их адрес направлены уведомления. В добровольном порядке дополнительно уплачено подоходного налога в сумме 340 тыс. рублей.