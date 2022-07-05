|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|05.07.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫЯВЛЯЮТ СХЕМЫ МИНИМИЗАЦИИ НАЛОГОВ ПУТЕМ ПОДМЕНЫ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫМИ
16:13 05.07.2022
Налоговыми органами Гомельской выявляются схемы минимизации налогов путем регистрации граждан, в том числе работников предприятия, в качестве индивидуальных предпринимателей и заключения с ними гражданско-правовых договоров.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС по Гомельской области, граждане осуществляют функции, присущие трудовым отношениям: руководят предприятием, ведут бухучет, работают с клиентами, выполняют работы по различным специальностям, но фактически самостоятельную деятельность как ИП они не ведут.
Как правило, оплата услуг ИП необоснованно завышена, приобретение данных услуг не имеет для предприятия экономического смысла, а основной целью является неполная уплата налога на прибыль за счет необоснованного завышения затрат, обналичивание полученной прибыли, а также уклонение от уплаты подоходного налога и отчислений в ФСЗН с полученных физическими лицами доходов.
Инспекцией МНС по Мозырскому району в ходе камеральной проверки ООО «С» установлена подмена трудовых отношений гражданско-правовыми путем регистрации бывшего директора предприятия в качестве ИП и заключения с ним договора об оказании услуг по управлению предприятием. При этом зарплата директора составляла 450 рублей, а ежемесячное вознаграждение ИП – 7500 рублей, или в 17 раз выше. Предприятию предъявлено к уплате 22 тыс. рублей подоходного налога и 30 тыс. рублей налога на прибыль, данные суммы уплачены в бюджет в полном объеме.
В случаях выявления налоговыми органами в ходе проведения камерального контроля нарушений плательщикам направляются уведомления о корректировке налоговых обязательств и предоставляется возможность их добровольного исполнения посредством представления уточненных налоговых деклараций. Это позволяет субъектам предпринимательской деятельности избежать применения мер административной ответственности.
За шесть месяцев текущего года схема минимизации подоходного налога выявлена у 9 плательщиков. В их адрес направлены уведомления. В добровольном порядке дополнительно уплачено подоходного налога в сумме 340 тыс. рублей.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.07.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 05.07.2022
Курсы в банках
на 05.07.2022
Конвертация в банках
на 05.07.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте