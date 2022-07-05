ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
05.07.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЭКСПОРТИРОВАТЬ ЗЕРНОВЫЕ ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ НЕ ПЛАНИРУЮТ


15:17 05.07.2022

Власти Беларуси не планируют экспортировать зерновые. Об этом заявил 5 июля 2022 года Лукашенко на совещании с руководством Совета министров и председателями облисполкомов.

«Зерновые мы вывозить не будем. Надо это все перемолоть через животноводство - получить мясо, молоко», - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он отметил, что год в сельском хозяйстве складывается неплохо.

«Год неплохой. И в России урожай, и Украина еще что-то соберет. И у нас, если мы расхлябанно себя вести не будем, получим хлебов столько, сколько нам надо для людей и животных. Мы, конечно, вывозить пшеницу не будем или какие-то другие культуры. Хотя можем. Кроме рапса, льна - технических культур. Картофеля, которого у нас хватает», - сказал он.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.07.2022
валюта курс
EUR 2.7307
USD 2.6227
RUB 4.7598
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.07.2022
валюта курс +/-
EUR 2.7439 +0.0132
USD 2.6654 +0.0427
RUB 4.6633 -0.0965
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7900 2.7970
USD 2.6700 2.6700
RUB 3.8000 4.5700
подробнее

Конвертация в банках
на 05.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0400 1.0600
EUR/RUB 61.0000 73.5000
USD/RUB 61.0000 69.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте