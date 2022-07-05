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ЭКОНОМИКА РБ
ЭКСПОРТИРОВАТЬ ЗЕРНОВЫЕ ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ НЕ ПЛАНИРУЮТ
15:17 05.07.2022
Власти Беларуси не планируют экспортировать зерновые. Об этом заявил 5 июля 2022 года Лукашенко на совещании с руководством Совета министров и председателями облисполкомов.
«Зерновые мы вывозить не будем. Надо это все перемолоть через животноводство - получить мясо, молоко», - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
Он отметил, что год в сельском хозяйстве складывается неплохо.
«Год неплохой. И в России урожай, и Украина еще что-то соберет. И у нас, если мы расхлябанно себя вести не будем, получим хлебов столько, сколько нам надо для людей и животных. Мы, конечно, вывозить пшеницу не будем или какие-то другие культуры. Хотя можем. Кроме рапса, льна - технических культур. Картофеля, которого у нас хватает», - сказал он.
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