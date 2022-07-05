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ЭКОНОМИКА РБ


ВО II КВАРТАЛЕ 2022 ГОДА НА ТОРГАХ БУТБ ЗАМЕТНО СНИЗИЛИСЬ ЦЕНЫ ПРАКТИЧЕСКИ НА ВСЕ ВИДЫ ЧЕРНОГО МЕТАЛЛОПРОКАТА


14:50 05.07.2022

На белорусском биржевом рынке металлопродукции во II квартале 2022 года заметно снизились цены практически на все основные виды черного металлопроката. Об этом сообщает Telegram-канал ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ).

Например, в мае по сравнению с апрелем стальная арматура подешевела на 9%, а в июне - еще на 10%.

Схожая динамика наблюдалась и в сегменте непокрытого листового проката и сварных труб: в зависимости от назначения стоимость данной продукции снизилась на 6-7%.

Единственным исключением из общего тренда стали горячедеформированные бесшовные трубы и швеллер больших типоразмеров, которые подорожали на 12% и 10% соответственно.

Как поясняют аналитики БУТБ, поскольку около 70% реализуемой на торгах продукции черной металлургии производится в России, ценовая конъюнктура на биржевой площадке в целом соответствует тенденциям внутреннего рынка РФ с поправкой на укрепление курса российского рубля по отношению к белорусскому.

Значительное сокращение объемов экспортных сделок спровоцировало избыток черного металлопроката на внутреннем рынке России. На фоне невысокого спроса со стороны промышленного и строительного секторов металлургические предприятия были вынуждены вновь пойти на уступки, поэтому снижение цен продолжилось.

Учитывая сильную корреляцию между рынками двух стран, аналогичная ситуация сложилась и на белорусской биржевой площадке, где после пиковых значений в марте 2022 г. цены на основную номенклатуру изделий из черных металлов упали до уровня весны прошлого года.

По итогам II квартала белорусские компании приобрели на биржевых торгах БУТБ свыше 70 тыс. т черных металлов и изделий из них на сумму 439 млн BYN.

У промышленных предприятий устойчивым спросом пользовался листовой прокат, в то время как строительные компании и организации сферы ЖКХ в основном покупали стальную арматуру и трубы. Доля этой продукции в общем объеме реализации в стоимостном выражении превысила 50%.

Среди крупных закупок стоит отметить приобретение в апреле 2022 г. партии рельс для строительства новой ветки Минского метрополитена объемом 530 т на сумму 2,5 млн BYN.
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