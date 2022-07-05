Импортозамещение задает магистральные направления развития отечественного промышленного комплекса. Об этом заявил первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь в интервью информационно-аналитическому журналу «Биржевой бюллетень», который выпускает Белорусская универсальная товарная биржа.

По его словам, импортозамещение является долгоиграющим стратегическим национальным проектом и во многом задает магистральные направления развития отечественного промышленного комплекса. Работа в данной сфере в целом хорошо знакома и привычна для предприятий, ей уделяется большое внимание и со стороны правительства.

«За прошедшие годы достигнуты немалые успехи. Сформирован объемный перечень производимой импортозамещающей продукции. В него входят более 3 тысяч товаров со значительным экспортным потенциалом и возможным объемом производства более 25 млрд. долларов.

Каждая позиция перечня прошла несколько этапов комплексного анализа. Во-первых, изучался спрос на данный товар на внутреннем рынке. Во-вторых, детально рассматривалось, какие имеются компетенции, сырьевая база, технологические заделы и индустриальные площадки для организации производства отечественного аналога. В-третьих, продукция прошла оценку с точки зрения конкурентоспособности по цене и качеству. И, наконец, был проанализирован общий эффект от такого производства для экономики, а также его экспортный потенциал. Только пройдя весь этот путь, товар может попасть в перечень, превратившись в конкретный инвестпроект», – подчеркнул Юрий Чеботарь, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.

Он также рассказал о перечне импортозамещающей продукции, который сформировало и опубликовало на своем сайте Минэкономики.

«В нем свыше 2 700 товарных позиций, производство которых отсутствует либо осуществляется в недостаточном количестве для страны. Возможный объем замещения – 15,9 млрд. долларов. Это «подсказка» для нашего бизнеса, которая поможет ему сориентироваться, понять, в какой продукции заинтересован рынок, и, соответственно, получить поддержку для организации ее производства через меры стимулирования», – отметил первый замглавы экономического ведомства.

Юрий Чеботарь дал подробные ответы на вопросы о ключевых направлениях комплексной практической работы по импортозамещению, стратегии взаимодействия с российскими коллегами, в том числе по линии Союзного государства, вовлечении субъектов малого и среднего предпринимательства в производственную кооперацию с крупными промышленными предприятиями Беларуси.