В Минске продолжается медленный рост цен на квартиры, а предложение жилья падает.

Так, количество объявлений о продаже квартир в Минске в базе Realt за последнюю неделю, с 27 июня по 4 июля, показало отрицательную динамику — минус 3%, c 15,2 до 14,8 тысяч. Среди размещавших на прошлой неделе продавцов цены на свои объекты снизили чуть более 3%, средний размер скидки составлял в среднем от $1100 до $3900.

Индекс цен на квартиры в Минске за семь дней прибавил 0,5% и составил $1234. Представленный индекс цен на вторичном рынке сильно подвержен влиянию большого числа объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках (не весь первичный рынок). Средняя цена квадратного метра без учета такого влияния сейчас равна $1314, что столько же, как и неделей ранее.

Предложение квартир сократилось по всем сегментам в среднем на 2,5-3%. Чуть сильнее уменьшилось число объявлений у 4-комнатных квартир — на 4%. Среди районов города наиболее ощутимое снижение числа объектов отмечалось в Октябрьском, Заводском, Советском и Партизанском. Рост отмечался только в Центральном и Фрунзенском.

Средние цены квадратного метра за неделю показали рост во всех сегментах. Сильнее — у 4-комнатных квартир.

В разрезе районов города за последнюю неделю средняя цена «квадрата» изменялась в большинстве случаев в пределах +/-0.5%. Исключениями стали Фрунзенский и Центральный районы, где снижение цен было более заметным.