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ЭКОНОМИКА РБ
РЕЗИДЕНТ ПВТ ITECHART GROUP ОТКРЫЛ IT-ЛАБОРАТОРИЮ В ГОМЕЛЕ
13:33 05.07.2022
При поддержке резидента Парка высоких технологий iTechArt Group на факультете математики и технологий программирования Гомельского государственного университета им. Ф.Скорины начала работу IT-лаборатория.
Как сообщает сайт ПВТ, цель открытия – получение студентами практических навыков в программировании и тестировании.
Лаборатория представляет собой высокотехнологичный учебно-исследовательский компьютерный класс, где будут проходить занятия по таким дисциплинам, как разработка кросс-платформенных приложений, конструирование программного обеспечения, объектно-ориентированное программирование, операционные системы, язык программирования Python и современные веб-технологии, распределенные вычисления, базы данных и СУБД, современные платформы программирования и другим.
Планируется также проводить совместные с iTechArt Group семинары, консультации, круглые столы, дополнительные тренинги для студентов по новым информационным технологиям. Получат студенты поддержку и в плане разработки собственных проектов-стартапов.
Как отметил менеджер департамента iTechArt Group Gomel Алексей Луд, компания активно участвует в жизни университета с 2019 года. «Фундаментальные знания в сочетании с практикой по самым востребованным технологиям станут базисом для профессионального роста и помогут студентам в поисках первой работы. Мы максимально заинтересованы вкладывать в развитие студентов и будущих сотрудников компании», – подчеркнул он.
Стоит отметить, что при поддержке резидента ПВТ в Беларуси открыты 7 IT-лабораторий в Минске и 5 в областных центрах. Компания активно взаимодействует с белорусскими вузами. Перед студентами на регулярной основе выступают разработчики iTechArt Group, проводят обучение программированию и тестированию, руководят курсовыми и дипломными проектами.
Компания iTechArt Group (ООО «ТЕХАРТГРУП») – резидент ПВТ с 2009 года. Компания занимается разработкой, тестированием, сервисной поддержкой программных продуктов, модернизацией и интеграцией бизнес-приложений. Технологические направления: Mobile (iOS, Android), Web & Intranet Portals (HTML5, PHP, Ruby, Python, Django), Open Source, Cloud, Enterprise Platforms (.Net, SharePoint, BizTalk, Dynamics, Java, C++).
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