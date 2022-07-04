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ЭКОНОМИКА РБ


ЛУКАШЕНКО ВЫСКАЗАЛСЯ ЗА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОСИМУЩЕСТВА


13:21 05.07.2022

Лукашенко 5 июля 2022 года на совещании с руководством Совета министров высказался за повышение эффективности использования госимущества.

"В прошлом году мы договорились сконцентрировать в одном нормативном правовом акте все важнейшие положения в данной сфере с абсолютно прозрачной схемой реализации тех или иных положений. Да, в Беларуси нам удалось избежать, как говорят, оголтелой, огульной приватизации. Как раньше назвали, шоковой приватизации. В стране устойчиво работают давно существующие предприятия, создаются новые производства, в том числе на государственных промышленных площадках. Однако эффективность использования госимущества необходимо повышать. Кстати, это касается и частного производства", - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он отметил, что правительством подготовлен комплексный проект, регламентирующий, как надлежит распоряжаться не только полностью государственным имуществом, но и имуществом хозяйственных обществ с долей государства.

Основные изменения связаны с перераспределением полномочий между органами государственной власти.

Лукашенко в связи с этим подчеркнул, что есть два фундаментальных вопроса - это распоряжение землей - сельхозназначения, лесные ресурсы, а также государственной собственностью. Эти вещи находятся в сфере его полномочий.

"Но и тот, и другой вопрос в какой-то степени передавать по вертикали вниз надо", - отметил он.
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