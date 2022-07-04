В двух пунктах пропуска на белорусско-латвийской и белорусско-литовской границе запанированы ремонтные работы по замене дорожного полотна. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Согласно информации, в пункте пропуска Григоровщина (сопредельный латвийский – Патерниеки) – с 1 июля 2022 по 30 октября 2022 года будет проводиться замена части дорожного полотна на бетонное покрытие с ограничением движения транспортных средств.

В пункте пропуска Видзы (сопредельный литовский – Твярячюс) – 6 и 7 июля 2022 года с 09:00 до 14:00 будет прекращено движение всех видов транспортных средств в связи с заменой асфальтового покрытия.

Из-за проведения работ прогнорозируется увеличение очередей из транспортных средств перед пунктами пропуска.

Для более комфортного пересечения границы в указанный период Госпогранкомитет рекомендует выбрать ближайший пункт пропуска Урбаны (сопредельный латвийский – Силене).

За обстановкой перед пунктами пропуска можно следить на официальном интернет-портале Госпогранкомитета.