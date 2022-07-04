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ЭКОНОМИКА РБ
ГОСКОМИТЕТ ПО ИМУЩЕСТВУ И МИНКУЛЬТУРЫ РАЗЪЯСНИЛИ ВОПРОСЫ ПРОДАЖИ РУИНИРОВАННЫХ И ПОВРЕЖДЕННЫХ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
12:39 05.07.2022
Государственный комитет по имуществу совместно с Министерством культуры подготовил разъяснения по вопросам продажи руинированных и поврежденных историко-культурных ценностей и перехода права собственности на них.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, разъяснения подготовлены с целью информирования субъектов хозяйствования, в том числе потенциальных инвесторов, о процедурах подготовки документов для продажи (передачи) руинированных и поврежденных недвижимых историко-культурных ценностей, а также земельных участков, занятых такими объектами.
Ознакомиться с разъяснениями можно здесь.
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