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ЭКОНОМИКА РБ
В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ
11:52 05.07.2022
Органы прокуратуры Брестской области в ходе проверки соблюдения природоохранного законодательства при обращении с коммунальными отходами на территории населенных пунктов и садоводческих товариществ выявили ряд упущений и недостатков в работе.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, станции сортировки твердых коммунальных отходов в Лунинце использовались недостаточно эффективно. В Пинском, Столинском, Ганцевичском и Малоритском районах не выполнялись планы по заготовке, поставке и использованию вторичного сырья.
Требованиям закона не всегда отвечали места расположения контейнерных площадок и самих контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) в отдельных садоводческих товариществах. Такие площадки не содержались в чистоте, часто не имели искусственного водонепроницаемого покрытия и надлежащего ограждения. Контейнеры иногда не были оборудованы крышками и нуждались в ремонте.
Подобные недостатки зафиксированы в Березовском, Ганцевичском и Ивацевичском районах.
Отдельные садоводческие товарищества, как оказалось, своевременно не подавали заявки на удаление отходов – допускали переполнение контейнеров, несанкционированное размещение отходов возле них и на прилегающей к товариществам территории.
Не везде местные власти должным образом организовали обращение с отходами, которые требовали специальной системы сбора. Например, в Дрогичинском, Столинском и Малоритском районах сбор отходов просроченных лекарственных средств от населения вовсе не был налажен.
Прокуроры обнаружили также случаи захоронения вторичных материальных ресурсов на полигонах в Пинском, Каменецком и Ляховичском районах, что свидетельствовало о существенных резервах для увеличения доли извлечения таких отходов.
По результатам проверок органы прокуратуры Брестчины подготовили 47 представлений и предписаний, в которых потребовали устранить нарушения и привлечь виновных должностных лиц к дисциплинарной и административной ответственности.
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