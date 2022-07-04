Органы прокуратуры Брестской области в ходе проверки соблюдения природоохранного законодательства при обращении с коммунальными отходами на территории населенных пунктов и садоводческих товариществ выявили ряд упущений и недостатков в работе.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, станции сортировки твердых коммунальных отходов в Лунинце использовались недостаточно эффективно. В Пинском, Столинском, Ганцевичском и Малоритском районах не выполнялись планы по заготовке, поставке и использованию вторичного сырья.

Требованиям закона не всегда отвечали места расположения контейнерных площадок и самих контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) в отдельных садоводческих товариществах. Такие площадки не содержались в чистоте, часто не имели искусственного водонепроницаемого покрытия и надлежащего ограждения. Контейнеры иногда не были оборудованы крышками и нуждались в ремонте.

Подобные недостатки зафиксированы в Березовском, Ганцевичском и Ивацевичском районах.

Отдельные садоводческие товарищества, как оказалось, своевременно не подавали заявки на удаление отходов – допускали переполнение контейнеров, несанкционированное размещение отходов возле них и на прилегающей к товариществам территории.

Не везде местные власти должным образом организовали обращение с отходами, которые требовали специальной системы сбора. Например, в Дрогичинском, Столинском и Малоритском районах сбор отходов просроченных лекарственных средств от населения вовсе не был налажен.

Прокуроры обнаружили также случаи захоронения вторичных материальных ресурсов на полигонах в Пинском, Каменецком и Ляховичском районах, что свидетельствовало о существенных резервах для увеличения доли извлечения таких отходов.

По результатам проверок органы прокуратуры Брестчины подготовили 47 представлений и предписаний, в которых потребовали устранить нарушения и привлечь виновных должностных лиц к дисциплинарной и административной ответственности.