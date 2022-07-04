Министерство здравоохранения опубликовало официальную статистику по заболеваемости COVID-19 в Беларуси.

Как сообщает Telegram-канал ведомства, с начала пандемии в Беларуси зарегистрировано 994 тысяч 037 человек с положительным тестом на COVID-19. По состоянию на 1 июля выздоровели 985 тыс. 592 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 7 тыс. 118 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

Всего в стране проведено 13 млн 646 тыс. 641 тест.

Минздрав напоминает, что с начала мая в Беларуси стабилизировалась ситуация по заболеваемости инфекцией COVID-19.

По прогнозам специалистов, возможно к осени инфекция COVID-19 на территории Беларуси перейдет в непандемичную, сезонную фазу. Это означает, что заболеваемость COVID-19 будет регистрироваться, как ОРВИ и грипп – осенью и зимой.