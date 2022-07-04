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ЭКОНОМИКА РБ
МИНЗДРАВ ОПУБЛИКОВАЛ ОФИЦИАЛЬНУЮ СТАТИСТИКУ ПО ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ COVID-19 В БЕЛАРУСИ
11:13 05.07.2022
Министерство здравоохранения опубликовало официальную статистику по заболеваемости COVID-19 в Беларуси.
Как сообщает Telegram-канал ведомства, с начала пандемии в Беларуси зарегистрировано 994 тысяч 037 человек с положительным тестом на COVID-19. По состоянию на 1 июля выздоровели 985 тыс. 592 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 7 тыс. 118 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
Всего в стране проведено 13 млн 646 тыс. 641 тест.
Минздрав напоминает, что с начала мая в Беларуси стабилизировалась ситуация по заболеваемости инфекцией COVID-19.
По прогнозам специалистов, возможно к осени инфекция COVID-19 на территории Беларуси перейдет в непандемичную, сезонную фазу. Это означает, что заболеваемость COVID-19 будет регистрироваться, как ОРВИ и грипп – осенью и зимой.
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