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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛИ ПРОГРАММУ СТАБИЛИЗАЦИИ ЦЕН
11:07 05.07.2022
Правительство Беларуси и КГК утвердили программу действий по стабилизации цен, совершенствованию методологии ценообразования и контроля за соблюдением законодательства о ценообразовании на 2022 год. Об этом сообщает Telegram-канал правительства.
Согласно информации, программа является стратегическим планом, предусматривающим реализацию до конца года действий по следующим направлениям:
насыщение внутреннего рынка товарами – легализация параллельного импорта, разработка комплекса мер по производству импортозамещающей сельскохозяйственной продукции, совершенствование системы стабфондов;
экономический и административный характер регулирования – перевод расчетов за энергоресурсы на российские рубли, пересмотр программ по снижению затрат, совершенствование государственных закупок, корректировка перечня товаров, подпадающих под государственное ценовое регулирование;
совершенствование методологии ценообразования и контрольной деятельности;
внедрение единой централизованной цифровой платформы в социальной сфере;
продление действия соглашения о скидках;
реализация механизма мониторинга цен на импортируемые товары;
внедрение аналитической системы мониторинга цен путем контроля кассового оборудования.
«Большинство мероприятий находится в высокой стадии проработки, отдельные уже реализуются», - говорится в сообщении.
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