Правительство Беларуси и КГК утвердили программу действий по стабилизации цен, совершенствованию методологии ценообразования и контроля за соблюдением законодательства о ценообразовании на 2022 год. Об этом сообщает Telegram-канал правительства.

Согласно информации, программа является стратегическим планом, предусматривающим реализацию до конца года действий по следующим направлениям:

насыщение внутреннего рынка товарами – легализация параллельного импорта, разработка комплекса мер по производству импортозамещающей сельскохозяйственной продукции, совершенствование системы стабфондов;

экономический и административный характер регулирования – перевод расчетов за энергоресурсы на российские рубли, пересмотр программ по снижению затрат, совершенствование государственных закупок, корректировка перечня товаров, подпадающих под государственное ценовое регулирование;

совершенствование методологии ценообразования и контрольной деятельности;

внедрение единой централизованной цифровой платформы в социальной сфере;

продление действия соглашения о скидках;

реализация механизма мониторинга цен на импортируемые товары;

внедрение аналитической системы мониторинга цен путем контроля кассового оборудования.

«Большинство мероприятий находится в высокой стадии проработки, отдельные уже реализуются», - говорится в сообщении.