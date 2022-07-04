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ЭКОНОМИКА РБ


МТС ПРИЗНАЛИ ЛУЧШИМ МОБИЛЬНЫМ ОПЕРАТОРОМ БЕЛАРУСИ


10:13 05.07.2022

На ежегодной премии «Номер один» МТС занял первое место сразу в двух номинациях — «Мобильный оператор» и «Сервис цифровых коммуникаций».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, в этом году участие в конкурсе принимали около 4 тысяч брендов. Среди номинантов — представители банковской, медицинской, телекоммуникационной и других сфер. Победителей определяли на основе выбора экспертов и масштабного онлайн-голосования.

Премия «Номер один» проводится ежегодно с 2017 года и вручается лучшим и востребованным белорусским компаниям, товарам и услугам. В состав жюри конкурса входят представители бизнеса и СМИ, специалисты из разных сфер экономики, признанные профессионалы и эксперты.

По результатам комплексной оценки МТС одержал победу в номинациях «Мобильный оператор» и «Сервис цифровых коммуникаций».

Определение победителей премии «Номер один» происходит путем суммирования результатов голосования и оценки потребителей, жюри и организаторов конкурса. Удельный вес мнения потребителей составляет 40%, членов жюри — 40%, а оргкомитета — 20% от итоговой оценки.

Народное голосование проводится онлайн на сайте Mytop.by. В этом году оно проходило с 25 марта по 5 апреля. В выборе лучших приняли участие более 35 тысяч респондентов.
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