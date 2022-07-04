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ЭКОНОМИКА РБ
БЖД НАЗНАЧИЛА ВРЕМЕННЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОЕЗД ИЗ ВИТЕБСКА В МОСКВУ И ОБРАТНО
09:35 05.07.2022
Белорусская железная дорога временно назначила поезд международных линий №239/240 Витебск-Москва-Витебск.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, он будет отправляться с 12 по 16 июля из Витебска, а с 13 по 17 июля – из Москвы.
С Белорусского вокзала в Москве поезд отправится в 23:41 и прибудет в Витебск утром следующего дня в 08:36.
В обратном направлении поезд будет отправляться из Витебска в 20:26 с прибытием в Москву в 05:49.
Продажа проездных документов на данный поезд уже открыта – пассажирам доступны места в плацкартных вагонах, а также в купе и СВ.
Рнее БЖД назначила для жителей белорусской столицы дополнительный поезд в сообщении Минск-Витебск на время проведения фестиваля «Славянский базар в Витебске» в 2022 году. Он будет курсировать ежедневно из Минска с 13 по 18 июля, из Витебска – с 14 по 19 июля. Его расписание движения составлено с учетом программы фестиваля - чтобы минчане могли приехать в Витебск прямо к вечерней концертной программе, а после ее окончания отправиться обратно домой прямым ночным поездом.
Приобрести проездные документы можно на официальном интернет-сайте Белорусской железной дороги в разделе «Услуги пассажирам» (pass.rw.by), с помощью мобильного приложения «БЧ. Мой поезд», а также в железнодорожных кассах.
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