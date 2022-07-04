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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» НАМЕРЕН РЕАЛИЗОВАТЬ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИЙ ПРОЕКТ В ГРОДНО
18:09 04.07.2022
В качестве резидента СЭЗ «Гродноинвест» зарегистрировано ООО «ВИМЗОВПЛАСТ» с проектом по созданию в городе Гродно многопрофильного производства изделий из синтетических полимеров и кварцевого агломерата.
Как сообщает сайт СЭЗ, бизнес-план предполагает создание современного предприятия с высокотехнологичным оборудованием для литья под давлением, формирование широкого спектра изделий из синтетических полимеров и кварцевого агломерата, а также запуск производства импортозамещающей продукции – гранулята полимерного синтетического.
Большая часть выпускаемой продукции будет реализовываться в рамках специального правового режима СЭЗ через развитие кооперационных связей с резидентами СЭЗ Беларуси, а также на экспорт в Российскую Федерацию. К выпуску продукции инвестор планирует приступить в IV квартале 2022 года. Общие инвестиционные затраты по проекту превысят миллион евро. За весь период реализации проекта планируется создать 30 новых рабочих мест.
ООО «ВИМЗОВПЛАСТ» стал третьим резидентом СЭЗ «Гродноинвест» с начала текущего года. Ранее была зарегистрирована компания с российским капиталом ООО «Баринпак» с проектом по организации производства экологической упаковки в Гродненском районе, а также ООО «Юнионвэй» с проектом по строительству контейнерного терминала в Свислочском районе.
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