В мобильном приложении "Мой город (Беларусь)" появился новый город — Жодино, первый в Минской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, «Мой город» - удобный инструмент взаимодействия пользователя с городской инфраструктурой, где собрана самая нужная информация: события города; важные новости; контакты и режим работы компаний города; актуальная информация о товарах и услугах; акции и скидки.

Используя приложение, можно: записаться на прием в горисполком и другие учреждения; узнать режим работы магазинов и кафе; вызвать аварийную бригаду; запланировать визит в салон красоты или на СТО и многое другое.

Скачать и установить приложение можно совершенно бесплатно на Android и iOS.