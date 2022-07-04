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ЭКОНОМИКА РБ
В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ "МОЙ ГОРОД (БЕЛАРУСЬ)" ПОЯВИЛОСЬ ЖОДИНО
17:14 04.07.2022
В мобильном приложении "Мой город (Беларусь)" появился новый город — Жодино, первый в Минской области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, «Мой город» - удобный инструмент взаимодействия пользователя с городской инфраструктурой, где собрана самая нужная информация: события города; важные новости; контакты и режим работы компаний города; актуальная информация о товарах и услугах; акции и скидки.
Используя приложение, можно: записаться на прием в горисполком и другие учреждения; узнать режим работы магазинов и кафе; вызвать аварийную бригаду; запланировать визит в салон красоты или на СТО и многое другое.
Скачать и установить приложение можно совершенно бесплатно на Android и iOS.
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