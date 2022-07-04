ЭКОНОМИКА РБ

В БЕЛАРУСИ ПРОВОДИТСЯ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

16:49 04.07.2022 Государственный комитет по науке и технологиям при участии Министерства образования, НАН Беларуси, ОО «БРСМ» и Белорусского инновационного фонда проводят 13-й Республиканский конкурс инновационных проектов. К участию в конкурсе принимаются инновационные проекты различных стадий реализации со стратегией коммерциализации, соответствующие приоритетным направлениям научной, научно-технической и инновационной деятельности. Конкурс проводится в номинациях «Лучший инновационный проект», «Лучший молодежный инновационный проект». Участниками могут быть юридические и физические лица. Заявку на участие можно подать до 1 августа 2022 года на сайте конкурса.