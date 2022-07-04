Постановлением Совета министров № 419 от 29 июня 2022 г. внесены изменения в постановление правительства № 406 от 20 июня 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете Беларуси, постановление № 419 исключает ссылку в нормативных предписаниях подпунктов 1.4 и 1.5 пункта 1 постановления Совета министров № 406 от 20 июня 2019 г. на указ № 360 от 21 июля 2014 г.

«Указанное изменение обусловлено установлением в Беларуси норм беспошлинного ввоза товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях и доставляемых перевозчиком, таких же, как и во всех государствах – членах ЕАЭС. В этой связи отдельное регулирование данных норм в отношении товаров медицинского назначения и специализированной пищевой продукции не требуется», - пояснили в ГТК.

До 17 апреля 2022 г. данные нормы в Беларуси были установлены в размере 22 евро и 10 кг. При этом в целях социальной поддержки населения указом № 360 было предусмотрено, что на товары медицинского назначения и специализированную пищевую продукцию диетического лечебного питания в рамках отдельных неизлечимых заболеваний, перечни которых устанавливаются правительством, нормы в размере 22 евро и 10 кг не распространялись, а действовали нормы, установленные в ЕАЭС – 200 евро и 31 кг.

С 17 апреля по 1 октября 2022 г. в отношении любых товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях и доставляемых перевозчиком, в Республике Беларусь действуют единые для всех стран ЕАЭС нормы беспошлинного ввоза – 1000 евро и 31 кг.

Аналогичное изменение вносится и в названия приложений 4 и 5 к постановлению № 406.

Данные нормативные предписания вступают в силу с 26 июля 2022 г.

Установление в Беларуси норм беспошлинного ввоза товаров, как и во всех государствах – членах ЕАЭС обусловило также необходимость изменения абзаца второго части второй подпункта 2.10 пункта 2 постановления № 406.

Положениями указанного подпункта устанавливаются случаи, когда подача таможенной декларации при пересылке товаров в регистрируемых международных почтовых отправлениях в адрес физических лиц, постоянно или временно проживающих, временно пребывающих на территории Республики Беларусь, сопровождается представлением ее электронного вида.

В связи с принятием указа № 142 от 15 апреля 2022 г. случай представления электронного вида декларации, когда стоимость товаров, пересылаемых в одном международном почтовом отправлении, превышает сумму, эквивалентную 22 евро, и вес превышает 10 килограммов заменен на случай, когда стоимость, вес и (или) количество товаров, пересылаемых в одном международном почтовом отправлении, превышают установленные актами законодательства в сфере таможенного регулирования или решениями Евразийской экономической комиссии стоимостные, весовые и (или) количественные нормы ввоза на таможенную территорию ЕАЭС в Республике Беларусь товаров для личного пользования без уплаты таможенных пошлин, налогов.

Указанное нормативное предписание вступило в силу 1 июля 2022 г.