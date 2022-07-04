В поле зрения налоговиков Брестской области попало крестьянско-фермерское хозяйство, количество трудоустроенных работников которого не сопоставимо с объемами выращиваемой продукции.

Как сообщает пресс-центр областной инспекции МНС, факт привлечения к работам граждан без оформления с ними трудовых отношений подтвердился в процессе видеофиксации теплиц посредством квадрокоптера. Установлены организатор, его способы и методы привлечения рабочей силы в обход уплаты подоходного налога и взносов в Фонд социальной защиты населения.

Ответственность за умышленное невыполнение обязанности по удержанию и перечислению сумм налогов предусмотрена частью 4 статьи 14.5 КоАП в виде штрафа в размере до 120 базовых величин. Кроме штрафа должностному лицу фермерское хозяйство уплатило причитающиеся платежи в бюджет с выплаченных заработных плат «в конверте».