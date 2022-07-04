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ЭКОНОМИКА РБ


ГЕОГРАФИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ БЕЛАРУСИ ПРОДОЛЖАЕТ РАСШИРЯТЬСЯ


14:17 04.07.2022

География внешней торговли Беларуси продолжает расширяться. Об этом заявил заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич в опубликованном 3 июля 2022 года интервью передаче «Главный эфир» Агентства телевизионных новостей.

По его словам, Беларусь экспортировала продукцию в 142 страны мира, при этом на рынки пяти из них – впервые. Таким образом, география нашей внешней торговли продолжает расширяться.

«По итогам 4 месяцев мы получили положительное сальдо 1,3 миллиарда долларов, что на 300 миллионов долларов больше, чем в прошлом году за аналогичный период времени. Это свидетельствует о высокой результативности наших действий. Работа по поиску новых рынков будет продолжаться», – подчеркнул Дмитрий Ярошевич, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.

Особый акцент в беседе Дмитрия Ярошевича с журналистом был сделан на динамике торгово-экономических отношений с Россией, на долю которой в настоящий момент приходится более половины белорусского экспорта.

«За 4 месяца текущего года мы экспортировали туда товаров на 5,4 миллиарда долларов. Пользуется спросом наша промышленная продукция и продовольствие, по другим позициям также наращиваем поставки. Этим результатам способствует активизация двусторонних контактов на самых высоких уровнях непосредственно с руководителями российских регионов. Такой путь, как правило, самый прямой для увеличения экспорта наших товаров: подобные договоренности имеют высокую степень реализации. В ходе встреч мы интересуемся у наших коллег, какая продукция им интересна и стараемся ее предлагать, и, соответственно, поставлять.

Россия для Беларуси всегда была стратегическим партнёром. Однако сейчас в условиях недружественных действий отдельных стран, те стратегические направления, которые мы ранее определили по развитию нашей интеграции, сейчас ускоряются», – резюмировал заместитель главы экономического ведомства.
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