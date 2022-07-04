Дефицит бюджета Беларуси может расшириться до 2-3% ВВП из-за сокращения доходов относительно ВВП и необходимости финансирования расходов. Об этом говорится в кратком макроэкономическом обзоре Евразийского банка развития (ЕАБР).

В нем отмечается, что республиканский бюджет (с учетом бюджета ФСЗН) Беларуси по итогам пяти месяцев исполнен с дефицитом 1% ВВП. Годом ранее бюджет был дефицитным в размере 1,3% ВВП.

«Снижение дефицита связано с уменьшением расходов на общегосударственную деятельность, что может объясняться большими объемами господдержки в начале прошлого года», - поясняют аналитики ЕАБР.

Доходы бюджета центрального правительства по итогам пяти месяцев сократились на 0,4 п. п. ВВП — из-за падения доходов от ВЭД в связи с сокращением экспорта калия и нефтепродуктов, а также уменьшения поступлений НДС и налога на прибыль (относительно ВВП) в условиях ослабления внутренней экономической активности.

«В течение года дефицит бюджета может расшириться до 2-3% ВВП из-за сокращения доходов относительно ВВП и необходимости финансирования расходов», - прогнозируют экономисты.