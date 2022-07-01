Комитет госконтроля Гомельской области изучает соблюдение законодательства при направлении граждан на санаторно-курортное лечение и оздоровление с использованием государственных средств.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ведомстве, в этих целях с 4 по 8 июля по телефонам 8 (0232) 23-83-68, 8 (0232) 23-83-85 в Комитете госконтроля будет проводиться «горячая телефонная линия» с населением.

Граждане с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (в том числе анонимно) могут сообщить представителям Комитета госконтроля информацию о нарушениях и злоупотреблениях в этой сфере, доступности и качестве оказываемых услуг, проблемных вопросах в работе санаторно-курортных и оздоровительных учреждений, в том числе фактах ненадлежащего состояния зданий, сооружений и помещений, мебели, неэффективном использовании госимущества и денежных средств, недостатках в организации лечения, питания, досуга и др.

Комитет госконтроля также интересует мнение самих работников вышеуказанных организаций о наличии проблем в данной сфере и возможных путях их решения.

Поступившая информация будет тщательно изучена специалистами и использована при проведении контрольно-аналитических мероприятий. При необходимости Комитет госконтроля примет необходимые меры реагирования, а также инициирует предложения по совершенствованию системы обеспечения населения санаторно-курортным лечением и оздоровлением с использованием государственных средств.