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ЭКОНОМИКА РБ


НОВАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ЯДЕРНАЯ И РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» ОТКРОЕТСЯ В МАГИСТРАТУРЕ БГУ


13:15 04.07.2022

Новая специальность «ядерная и радиационная безопасность» с профилизацией «радиационная защита и культура ядерной безопасности» откроется в магистратуре химического факультета БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, подготовка по этому направлению в Беларуси будет осуществляться впервые.

Открытие программы обусловлено возросшей востребованностью специалистов для работы на действующей атомной электростанции и в профильных организациях. В первую очередь были учтены запросы и пожелания организаций-заказчиков кадров – БелАЭС, Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС Беларуси, научных институтов Национальной академии наук, Министерства энергетики и др. В будущем планируется усилить участие заказчиков в подготовке магистрантов.

Отличительной особенностью данной программы является ее сетевой характер. Образовательный процесс обеспечат шесть белорусских вузов-партнеров: БГУ, Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Гродненский государственный университет им. Я. Купалы, Полесский государственный университет, Полоцкий государственный университет.

Слушателей ждут занятия в рамках 11 модулей, среди которых прикладная ядерная химия, радиация и биологические системы, техника радиационного контроля, ядерная опасность и оценка рисков, прикладная ядерная физика и др.

В этом году подать документы могут все желающие. Для выпускников профильных специальностей предусмотрен один экзамен «Физико-химические основы экологии». Специалисты гуманитарного направления помимо основного испытания сдают дополнительный экзамен.

Занятия начнутся в сентябре 2022 года. Срок обучения составляет 1 год 8 месяцев.
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