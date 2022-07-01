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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 400 ЗАЯВОК ПОДАНО ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НА СОЗДАНИЕ БРЕНДА БЕЛОРУССКОЙ ПРОДУКЦИИ
13:01 04.07.2022
Минэкономики с 1 мая 2022 года принимает заявки для участия в конкурсе на создание логотипа и имиджевого слогана национального бренда белорусской продукции.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ведомства, спустя два месяца данный этап подошел к своему завершению. На текущий момент поступило и уже передано для оценки жюри 130 интересных творческих идей, еще 280 конкурсных работ – в процессе обработки.
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