Мобильный оператор life:) с 12 июля закрывает два тарифных плана, но пользователям предлагается перейти на другие тарифы, не уступающие по условиям.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, вместо «йо600» предлагается актуальный тариф Голос 1: 500 минут во все сети, после их использования — безлимит внутри сети, безлимит на мессенджеры и 0,1 ГБ. Неиспользованные минуты можно накапливать в два раза больше, чем включено в тариф. Голос 1, как и йо600, можно оплачивать посуточно: 0,27 руб/сут или 8 руб/мес.

А «Свои люди» перейдут на тариф «Старт»: безлимит минут внутри сети, скидка на звонки в другие сети 0,10 руб/мин, безлимит на мессенджеры и 0,1 ГБ. Стоимость 2,9 руб/мес.

В компании обращают внимание, что пакет 0,1 ГБ+Безлимит на мессенджеры 3 месяца бесплатно, а далее 0,5 руб/мес.

Перевод пользователей на новые тарифы произойдет при следующем продлении. Если тариф не оплачен, то переход на новый произойдет 12 июля. Накопленные минуты из Карманов на йо600 и гигабайты на тарифе Свои люди будут возвращены в момент смены тарифа или 12 июля при неоплаченном тарифе.