За выходные количество легкового транспорта на въезд в страны ЕС увеличилось на 14%, грузового — на 7%. Об этом сообщает Telegram-канал Госпогракомитета Беларуси.

Согласно информации, количество легкового транспорта, пропущенного сопредельными странами, составило 64% от нормы.

Меньше всего машин оформили в польском погранпереходе «Тересполь» (Брест) и литовском «Мядининкай» (Каменный Лог) — всего 37%. Наиболее загруженным пунктом пропуска является польский «Бобровники» (Берестовица).

Сопредельные контрольные службы осуществляли пропуск грузового транспорта с задержками на всех направлениях.

Через польские и литовские пункты пропуска в страны Евросоюза въехало только 31% и 45% фур от нормы соответственно. Латвийские контрольные службы оформили 68% большегрузов от установленных договоренностей. Больше всего транспорта фиксируется перед литовским погранпереходом «Мядининкай» (Каменный Лог).