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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ВЫХОДНЫЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЕГКОВОГО ТРАНСПОРТА НА ВЪЕЗД В СТРАНЫ ЕС УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 14% - ПОГРАНКОМИТЕТ БЕЛАРУСИ
12:20 04.07.2022
За выходные количество легкового транспорта на въезд в страны ЕС увеличилось на 14%, грузового — на 7%. Об этом сообщает Telegram-канал Госпогракомитета Беларуси.
Согласно информации, количество легкового транспорта, пропущенного сопредельными странами, составило 64% от нормы.
Меньше всего машин оформили в польском погранпереходе «Тересполь» (Брест) и литовском «Мядининкай» (Каменный Лог) — всего 37%. Наиболее загруженным пунктом пропуска является польский «Бобровники» (Берестовица).
Сопредельные контрольные службы осуществляли пропуск грузового транспорта с задержками на всех направлениях.
Через польские и литовские пункты пропуска в страны Евросоюза въехало только 31% и 45% фур от нормы соответственно. Латвийские контрольные службы оформили 68% большегрузов от установленных договоренностей. Больше всего транспорта фиксируется перед литовским погранпереходом «Мядининкай» (Каменный Лог).
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