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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ДО КОНЦА ГОДА ПРОДЛЕН МОРАТОРИЙ НА ПРИМЕНЕНИЕ МЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ НАКЛАДНЫХ
12:13 04.07.2022
В Беларуси установлен мораторий на применение контролирующими органами мер ответственности за необеспечение субъектами хозяйствования использования электронных накладных при обороте товаров, подлежащих маркировке и подлежащих прослеживаемости.
«Меры ответственности по статье 13.12 «Нарушение порядка приобретения, хранения, использования в производстве, транспортировки, отпуска и реализации товаров» Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях за неприменение электронных накладных при обороте товаров, маркированных незащищенными средствами идентификации, а также товаров, подлежащих прослеживаемости, до 31 декабря 2022 года применяться не будут», - говорится в сообщении Министерства по налогам и сборам.
В нем отмечается, что установление моратория направлено на создание благоприятных условий для перехода субъектов хозяйствования на использование товарно-транспортных и товарных накладных в виде электронного документа.
До 31 декабря 2022 года субъекты хозяйствования должны предпринять необходимые действия, чтобы с 1 января 2023 года обеспечить использование электронных накладных при обороте товаров, подлежащих маркировке и (или) прослеживаемости.
МНС обращает внимание, что в отношении совершения операций, связанных с оборотом товаров, подлежащих прослеживаемости, после подключения контрагентов к системе электронного документооборота, но не позднее 31 декабря 2022 года, операции, связанные с оборотом товаров, подлежащих прослеживаемости, совершенные с 1 декабря 2021 года (даты введения прослеживаемости в отношении шин и покрышек пневматических резиновых новых, а также холодильников и морозильников бытовых), подлежат оформлению электронными накладными.
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